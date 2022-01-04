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Происшествия4 января 2022 11:42

Вандалы проредили "пьяные" ели в центре Вологды

Их ищут, а мэр подбирает правильные слова
Иван Чухнин
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Ели украшают центр города. Кто-то называет их танцующими.

Ели украшают центр города. Кто-то называет их танцующими.

Вандалы покусились на «пьяные» ели в центре города. Одна из них сломана, вторая повреждена. На Пушкинской улице, за памятником солнцу русской поэзии в Вологде, поблизости от областной прокуратуры неизвестные напали на арт-объекты. Одна из елей исчезла - осталось лишь основание, а вторая сломана.

"С каждым таким случаем все сложнее подбирать приличные слова, – пишет в соцсетях мэр города Сергей Воропанов. – На календаре всего третий день нового года, а среди новогодней иллюминации у нас уже потери».

Легкая конструкция была унесена. Фото: Сергей Воропанов, ВКонтакте.

Легкая конструкция была унесена. Фото: Сергей Воропанов, ВКонтакте.

Поврежденную конструкцию в ближайшее время восстановят. Сработает ли система "Безопасный город" и городская полиция - пока вопрос.

Мэр Вологды предложил новое слово для обозначения вологодских вандалов - вологад.