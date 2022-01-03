Мошенники обманули вологжанина, пообещав девушку за 17 тысяч рублей

Вологжанин не хотел быть один, он возжелал красотку в интернете и поплатился. Он пожелал провести предновогодний вечер с приятной девушкой, и, перебрав варианты, он решил заказать интим в интернете. Как выяснилось, требовалась предоплата, услуга стоила 17 тысяч рублей. 32-летний вологжанин не поскупился - перевел деньги. Однако услуги так и получил.

Желая вернуть предоплату и наказать мошенников, неудачник обратился в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщают в областном управлении МВД.