Вологда
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Вологда
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Вологда
-19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия3 января 2022 10:38

Мошенники обманули вологжанина, пообещав девушку за 17 тысяч рублей

Предоплата пропала
Иван Чухнин
КомментироватьОставить комментарий(0)

Вологжанин не хотел быть один, он возжелал красотку в интернете и поплатился. Он пожелал провести предновогодний вечер с приятной девушкой, и, перебрав варианты, он решил заказать интим в интернете. Как выяснилось, требовалась предоплата, услуга стоила 17 тысяч рублей. 32-летний вологжанин не поскупился - перевел деньги. Однако услуги так и получил.

Желая вернуть предоплату и наказать мошенников, неудачник обратился в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщают в областном управлении МВД.