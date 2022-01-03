Под Вологдой две тысячи человек остались без отопления

Перечень коммунальных передряг Вологодчины дополнен ЧП в Вологодском районе. Две тысячи человек в поселке Федотово остались без тепла.

Авария произошла на теплосетях, отопление было отключено в нескольких многоквартирных домах, в которых проживает около двух тысяч человек.

«В Федотово произошел прорыв на сетях теплоснабжения. Отключены 16 многоквартирных домов, около 2000 человек», - сообщил глава Вологодского района Сергей Жестянников.

На место уже выехали сотрудники МУП ЖКХ «Федотово» и руководитель районной администрации.

Установлено место прорыва - у дома №4, ведутся работы по устранению аварии. Котельная не прекращала работу.

Ранее сообщалось, что вологодская глубинка встречала Новый год без электричества. В конце года жители Сокола сидели без тепла жители Харовска - без воды.