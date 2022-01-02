Вологодская глубинка встретила Новый год без электричества

В Череповецком и Устюженском районах продолжаются перебои с электричеством. В ночь на 1 января остались без горящих елок и телеэкранов около 50 деревень. Об этом сообщило Главное управление МЧС России по Вологодской области.

По вопросам энергоснабжения жителей районов всех, у кого "не сели" телефоны просят обращаться в единую дежурно-диспетчерскую службу по месту жительства.

«31 декабря утром без света остались три населенных пункта. Сегодня, 1 января, по данным на 5:30 утра, – уже 30. Это в Уломском, Нелазском и Судском с/п, Мяксинском, Воскресенском и Югском МО. В нескольких населенных пунктах электроснабжение восстановлено, в остальных работают бригады "Россетей"», – сообщает администрация Череповецкого муниципального района

В Череповецкий район стягиваются бригады из Белозерска, Вологды, Новгородской области, из Кириллова.

Без электричества 1 января остались и жители Юдинского поселения Великоустюгского района, деревень Журавлево, Коробейниково, Афурино, Хорхорино, Будрино, Горка и Езикиево.