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Общество2 января 2022 9:27

В Вологодской области начался прием заявок на гранты НКО

Всего в 2022 году потратят 30 миллионов рублей
Иван Чухнин
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Конкурс по предоставлению субсидий для проектов НКО стартовал в Вологодской области. Всего в 2022 году пройдут два таких конкурса: в каждом полугодии, общая сумма помощи - 30 млн рублей.

В конкурсе могут участвовать некоммерческие организации со всей области, чья работа имеет социальную направленность. Прием заявок продлится до 31 января, в марте будут обнародованы результаты. Принять участие можно через официальный сайт проекта.

Добавим, конкурс грантов проводится в регионе с 2013 года. За прошедшее время были поддержаны более 700 проектов НКО, на реализацию которых направили порядка 217 млн рублей. С 2020 года ежегодное финансирование увеличили с 15 млн до 30 млн рублей, благодаря чему и стало возможным проводить два конкурса, а не один, как раньше.