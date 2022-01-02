Два человека погибли в пожарах в первый день нового года на Вологодчине

Два человека погибли в первый день нового года на пожарах в Вологодской области. Произошло 4 возгорания, в них погибли два человека, восемь человек были эвакуированы.

1 января трагедия произошла в Череповце. Около 9 чесов утра загорелась двухкомнатная квартира на улице Первомайской. Из пятиэтажного дома самостоятельно вышли шесть соседей. Хозяина квартиры 1959 года рождения спасти не успели. Причиной происшествия стало его неосторожное курение..

1 января в деревне Пожар Вожегодского района погиб мужчина 1968 года рождении. Соседи позвонили в 18 часов 49 минут. Одноэтажный деревянный частный дом полностью сгорел. Причиной случившегося могли стать неосторожное курение либо проблемы с электропроводкой.

ЧП случилось и в Вологодском районе, там сгорела хозпостройка. Случилось это около 16 часов в СНТ «Яблонька» Прилукского сельского поселения. Пламя переметнулось и на дачный дом, стоявший рядом. Дом сильно пострадал, у строения повреждена кровля, внутренняя и наружная отделка, имущество. Два человека самостоятельно покинули место пожара. Причиной пожара названо неосторожное обращение с огнём неустановленных лиц.

А в Грязовецком районе горел автомобиль ВАЗ – 2115. Причина - его неисправность.