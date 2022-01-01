В Вологде фейерверками обстреляли жилой дом

Кадр из видео Сергея Катышева

В Вологде в новогоднюю ночь неизвестные обстреляли жилой дом фейерверками. Неизвестно, произошло это случайно - из-за плохой установки салюта, или же с умыслом. ЧП случилось во дворе ЖК "Солнечный остров" на Козленской 113. Местный житель подъезжал к дому в момент взрывов, видеорегистратор заснял произошедшее. О пострадавших или пожаре информации не поступало. Вероятно, на этот раз всем очень повезло.

Вологжан просят не запускать салюты в невменяемом состоянии, строго соблюдать технику безопасности, не направлять фейерверки в здания или людей. У жилых домов использовать пиротехнику не рекомендуется - игнорирование этого правила заканчивается пожарами и тяжелыми травмами.