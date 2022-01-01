Полицейские спасли в новогоднюю ночь в Вологде двоих человек

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В Вологде сотрудникам ППС удалось предотвратить две трагедии в новогоднюю ночь. Две истории рассказала пресс-служба УМВД России по Вологодской области.

В пять часов утра 1 января к полицейским обратился прохожий. Мужчина сообщил, что у дома №32 на улице Пугачева стоит автомобиль. Двигатель заведен, а внутри спит человек. Когда правоохранители прибыли на место, из-под капота уже валил густой дым. Полицейские вытащили водителя на воздух и предотвратили пожар. Вологжанин рассказал, что задремал, двигатель не заглушил. Как автомобиль перегрелся даже не заметил. К счастью, теперь здоровью мужчины уже ничто не угрожает.

В 7 утра сотрудники ППС по пути следования на семейный скандал заметили недалеко от деревни Семенково мужчину. Он лежал на обочине в бессознательном состоянии. Двигаться молодой человек не мог: он обморозил руки, ноги окоченели. Полицейские оказали доврачебную помощь, вызвали скорую и спасли вологжанину жизнь.