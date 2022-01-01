Тариф на проезд в общественном транспорте Вологды подорожал

Новые тарифы на проезд в общественном транспорте стали действовать в Вологде, в Череповце они повысились минувшей осенью.

Увы, череповчане платят меньше, несмотря на лидерство в доходах - зарплатах и пенсиях. Особенно неравенство заметно на льготном тарифе: 28 вологодских рублей против 25 череповецких.

Итак, с 1 января в Вологде проезд составит 32 рубля вместо 28. По банковской карте или «Электронной Вологде» чуть дешевле — 30 рублей.

Проездные будут стоить:

единый месячный проездной 1900 рублей;

единый месячный корпоративный проездной 2300 рублей;

единый школьный проездной 1050 рублей;

единый студенческий проездной 1250 рублей;

единый проездной по карте «Забота» 1200 рублей.

В Череповце стоимость в трамваях и автобусах была повышена осенью Стоимость проезда составила 30 рублей, оплачивая электронно - 28, а льготники, как говорилось, 25 рублей.