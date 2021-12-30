Под Череповцом ночью в доме сгорел алкоголик

Фото: Следственное управление СК РФ по Вологодской области

В деревне Даргун Череповецкого района сегодня, 30 декабря, ночью погиб 48-летний мужчина. ЧП произошло в частном деревянном доме. Стало известно, что череповчанин злоупотреблял алкоголем. Об этом сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета.

В доме возник пожар - спасателей вызвали местные жители. При ликвидации огня на пепелище обнаружили останки мужчины. Следственный комитет назначил судебные экспертизы: предстоит выяснить причины трагедии, очаг пожара. Проверяется версия неосторожного курения. В ходе доследственной проверки осмотрено место происшествия, тело погибшего.

Вологжанам напоминают важность соблюдения правил пожарной безопасности.