После гибели малышей на Вологодчине проверят все деревянные дома

Место трагедии Фото: Следственное управление СК РФ по Вологодской области

В Вологодской области организованы специальные профилактические рейды. Пожарным, сотрудникам правоохранительных органов и чиновникам местных администраций предстоит в кратчайшие сроки проверить на соответствие требованиям пожарной безопасности деревянные дома, где проживают дети.

Напомним, 24 декабря днем в поселке Вожега в частном доме во время пожара погибли дети: годовалая и трёхлетняя девочки. Следователи устанавливают причины трагедии, возбуждено уголовное дело. Региональный прокурор Андрей Тимошичев призвал правительство установить профилактику таких ужасных случаев. Замгубернатора Антон Кольцов пообещал как можно скорее принять меры.

29 декабря прошел рейд в селе Мегра Вытегорского района. Местным жителям напомнили о правилах пожарной безопасности и необходимости следить за своими детьми.