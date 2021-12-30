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Общество30 декабря 2021 16:42

После гибели малышей на Вологодчине проверят все деревянные дома

Деревянные жилые постройки проверят на соответствие требованиям пожарной безопасности
Евдокия САХАРОВА
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Место трагедии

Место трагедии

Фото: Следственное управление СК РФ по Вологодской области

В Вологодской области организованы специальные профилактические рейды. Пожарным, сотрудникам правоохранительных органов и чиновникам местных администраций предстоит в кратчайшие сроки проверить на соответствие требованиям пожарной безопасности деревянные дома, где проживают дети.

Напомним, 24 декабря днем в поселке Вожега в частном доме во время пожара погибли дети: годовалая и трёхлетняя девочки. Следователи устанавливают причины трагедии, возбуждено уголовное дело. Региональный прокурор Андрей Тимошичев призвал правительство установить профилактику таких ужасных случаев. Замгубернатора Антон Кольцов пообещал как можно скорее принять меры.

29 декабря прошел рейд в селе Мегра Вытегорского района. Местным жителям напомнили о правилах пожарной безопасности и необходимости следить за своими детьми.