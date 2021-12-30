Пятеро сотрудников драмтеатра отстранены от работы из-за отсутствия прививки

Двоих актеров и троих сотрудниц пошивочного цеха Вологодского областного драматического театра отстранили от работы из-за отсутствия прививки от коронавируса. О сохранении заработной платы речи не идет. Супружеская пара - Владимир Таныгин и Ангелина Ноздрина - пока не сможет выступать для вологжан на сцене, уже произошли замены. О своем отстранении артисты рассказали в соцсетях.

Напомним, в ноябре что в ноябре 30 сотрудников Вологодского драматического театра, настроенные против вакцинации, обратились в прокуратуру. Жалобу на действия главного санитарного врача Вологодской области Ирины Кузнецовой им помог составить местный политик Алексей Лепехин. Однако дальнейшая история в его блоге не описывалась. Судя по количеству отстраненных, антипрививочников в театре за месяц стало меньше. Ангелина Евгеньевна считает, что отстранение - "расправа над ее семьей".

Другие сотрудники не понимают, почему артисты не получили медотводы, а решили пойти на принцип.