Бесплатный автобус будет ждать вологжан после Рождественского богослужения

Фото: группа "Воскресенский кафедральный собор", ВКонтакте.

Бесплатные автобусы развезут вологжан после Рождественского богослужения в Воскресенском соборе. Перевозчики будут работать не только в новогоднюю, но и в Рождественскую ночь с 6 на 7 января.

Бесплатный городской автобус отправится в 1 час 45 минут 7 января 2022 года

от улицы С. Орлова в районе домов 6 – 4а.

Как сообщает пресс-служба города, маршрут следования таков: ул. С. Орлова (место стоянки автобуса в районе домов 6 – 4а по ул. С. Орлова) – проспект Победы – ул. Мальцева – ул. Октябрьская – ул. Герцена – ул. М. Конева (до ул. Архангельской) – ул. Можайского – Пошехонское ш. - Окружное ш. (до ВПЗ) – ул. Ленинградская – пр. Победы – Торговая пл. – ул. С. Орлова - ул. Чернышевского - ул. Горького – ул. Прокатова – ул. Северная

– ул. Дальняя – ул. Саммера – ул. Карла Маркса – ул. Чернышевского (до

Бригантины).

Напомним, что 1 января в Вологде бесплатный автобус будет ходить с 0:30 до 5 часов по шести маршрутам, на каждом маршруте будет курсировать по одному автобусу.

1 и 2 января 2022 года по автобусным маршрутам №1, 2, 6, 8, 11, 12, 16, 19,

21, 22, 28, 36, 42 и троллейбусному маршруту № 4 движение будет

осуществляться по сокращенному расписанию.

С 3 по 9 января 2022 года автобусы и троллейбусы будут ходить по

расписанию выходного дня.