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Общество30 декабря 2021 8:47

874 ребенка Вологодчины получат подарки за родителей-героев

Их мамы и папы - работники моногоспиталей
Иван Чухнин
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29 и 30 декабря в Череповце, Вологде и Великом Устюге для детей работников моногоспиталей проходят праздничные мероприятия.

В Вологде организовано «Веселое новогоднее представление», в Череповце - пройдет новогодняя сказка «Боргус» с участием артистов молодежного цирка «Супер-Скок», в Великом Устюге будет организовано новогоднее представление «По ту сторону волшебства, или Полосатая история». Всем детям подготовлены сладкие подарки.

В празднике участвуют дети в возрасте от 2 до 14 лет. Всего в списках родителей- героев 874 ребенка.