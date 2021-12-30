25-летний пензенец грабил торговые точки Сокола

Пензенец в сложном положении решился на разбойные нападения . За ним числится несколько грабежей.

В Соколе задержан 25-летний, житель Пензенской области. Продавец рассказала, что в магазин зашёл мужчина, который, угрожая ножом, похитил деньги из кассы - 40 тысяч рублей. Мужчина пояснил, что приехал в Сокол на заработки. А на грабеж его толкнуло сложное финансовое положение.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области, установлена причастность подозреваемого ещё к двум аналогичным преступлениям. Общая сумма ущерба от действий мужчины составила 94 тысячи рублей.

Задержанный признался оперативникам, что намеревался уехать, уже купил билет на поезд, но не успел. Возбуждены уголовные дела. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы и до миллиона рублей штрафа.