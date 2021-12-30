75 человек эвакуировано из девятиэтажного дома в Вологде из-за горящего мусоропровода

Мусоропровод выгорел полностью. Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

Массовая эвакуация произошла из-за пожара в жилом доме. 75 человек были эвакуированы Пожар произошел в девятиэтажном доме Вологды. Горело в девятиэтажном доме по адресу: улица Костромская, 4. Пожар в третьем подъезде дома, оборудованного мусоропроводом, случился 29 декабря около половины пятого дня. Горел мусор на первом этаже в мусороприемной камере. Площадь пожара составила 5 квадратных метров. Огнём повреждена входная дверь.

Как сообщает областное управление МЧС, причиной возгорания могли стать поджог, либо неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. На место выезжали 8 машин, работали 30 огнеборцев.