Вологжане будут платить больше в Фонд капремонта своих домов

В Вологодской области увеличится плата за капитальный ремонт многоквартирного дома. Увеличение произойдет сразу после Нового года - с 1 января.

Как поясняют представители Фонда капремонта Вологодской области, увеличение минимального размера взноса обусловлено повышением стоимости работ по капитальному ремонту в рамках областной программы на размер инфляции (6%) и значительного роста стоимости строительных материалов.

Так что за капремонт вологжане будут платить больше: плата с квадратного метра для домов без лифта вырастет с 8,40 рублей до 8,90. В домах с лифтом - с 10 рублей до 10,60 копеек.

Вологжане, достигшие солидного возраста, могут получить компенсацию на расходы по капитальному ремонту дома, даже не являясь льготником. Также это касается неработающих собственников жилья, которые живут одни или в составе семьи пенсионеров и инвалидов 1, 2 групп. Размер компенсации зависит от нескольких параметров: при достижении возраста 70 лет компенсация на капремонт назначается в 50-процентном размере, а в 80 лет - в 100-процентном размере, но это, если долгожитель не является льготником. В случае, если он получает ежемесячную компенсацию на капитальный ремонт в составе ЕДК, то компенсация за капитальный ремонт будет в размере 50%.

Расчет компенсации проводится в пределах доли собственности и с учетом площади жилья. Например, нормативная площадь, на которую начисляется компенсация, составляет для одиноко проживающих 33 кв.м, а если льготник живет в семье из двух человек, то норматив составит 21 кв.м.

Компенсация на капитальный ремонт назначается в заявительном порядке. Документы принимаются в МФЦ и филиалах Центра социальных выплат. Также подать заявление можно через госуслуги,