С сокольчанина взыщут 4 млн за добычу песка с личных участков

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В Соколе осудили 43-летнего местного жителя. Мужчина купил в Сокольском районе два участка сельхозназначения и начал добывать на нем песчано-гравийную смесь (ПГС) для продажи. По подсчетам экспертов, ущерб составил более 4,5 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба судов Вологодской области.

Подсудимый заявил, что добывал ископаемые исключительно для личных нужд, однако представленные суду доказательства опровергали его слова. Правоохранители установили, что ПГС добывалась экскаваторами, загружалась в большегрузы и вывозилась. Материал сортировали и продавали частным лицам и организациям.

Суд признал сокольчанина виновным. Ему назначили 5 лет лишения свободы условно и испытательный срок в 4 года. Кроме того, придется возместить 4,1 млн рублей региональному департаменту природных ресурсов. Приговор еще может быть обжалован.