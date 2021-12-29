Вытегорец убил собутыльницу-сожительницу за неряшливость и агрессию

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В городе Вытегра Вологодской области случилось очередное убийство на почве злоупотребления алкоголем. 22-25 декабря 48-летний местный житель распивал спиртные напитки вместе со своей знакомой, которая проживала у него с целью совместного пьянства. Об этом сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета региона.

Во время застолья у мужчины возник конфликт с подругой: по его заявлению, из-за ее неряшливости и чрезмерной агрессии. Вытегорец сильно избил собутыльницу и лег спать. Наутро он увидел ее труп и сбежал. Тело женщины обнаружили родственники, когда решились вскрыть входную дверь в квартиру.

Подозреваемого нашли и допросили. В преступлении он признался. 28 декабря вытегорца заключили под стражу. Ведется расследование уголовного дела по статье "Умышленное причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть".

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