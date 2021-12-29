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Экономика29 декабря 2021 12:39

Мэр Вологды сэкономил на покупке саней летом

Эта практика будет продолжена
Иван Чухнин
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25 скамеек появятся на улицах города весной.

25 скамеек появятся на улицах города весной.

Фото: администрация города Вологды

Мэр города Вологды сэкономил. "Практика подготовки "саней" летом хорошо себя зарекомендовала на примере новогодних украшений. Спокойно, по комфортной цене приобрели иллюминацию и уличные украшения, их вовремя доставили, смонтировали, и они не перестают радовать вологжан и гостей города..." - пишет Сергей Воропанов га странице ВКонтакте.

Зимой же городские власти закупили 25 скамеек. Едва начнется весна, их установят на улицах города. Кроме того, по муниципальному контракту сделаны 8 больших деревянных кашпо, которые разработаны в Лаборатории городской среды и дополнят пространство бульвара Пирогова. В следующем году закупки продолжатся, будут приобретены "другие новые малые архитектурные формы". Однако все секреты мэр не открывает: "Но пока сохраним интригу..."