Мэр Вологды сэкономил на покупке саней летом

25 скамеек появятся на улицах города весной. Фото: администрация города Вологды

Мэр города Вологды сэкономил. "Практика подготовки "саней" летом хорошо себя зарекомендовала на примере новогодних украшений. Спокойно, по комфортной цене приобрели иллюминацию и уличные украшения, их вовремя доставили, смонтировали, и они не перестают радовать вологжан и гостей города..." - пишет Сергей Воропанов га странице ВКонтакте.

Зимой же городские власти закупили 25 скамеек. Едва начнется весна, их установят на улицах города. Кроме того, по муниципальному контракту сделаны 8 больших деревянных кашпо, которые разработаны в Лаборатории городской среды и дополнят пространство бульвара Пирогова. В следующем году закупки продолжатся, будут приобретены "другие новые малые архитектурные формы". Однако все секреты мэр не открывает: "Но пока сохраним интригу..."