Мэр Череповца похвастался ледозаливочным УАЗом

Фото: страница Вадима Германова "ВКонтакте"

Мэр Череповца похвастался ледозаливочной техникой. Она собрана на базе УАЗ-грузовика. Ее будут использовать на открытых ледовых площадках города. Об этом мэр Вадим Германов пишет на своей странице в соцсети.

Особое внимание машина с навесным оборудованием будет уделяться ледовой площадке №2 стадиона «Металлург», где занимаются юные хоккеисты.

По словам мэра, ледовый УАЗ может заливать лед, срезать неровности и заметая, собирать их в бункер. "Кроме стадиона «Металлург», ледозаливочная машина будет работать и на других открытых ледовых площадках. Теперь, чтобы привести их в порядок, не понадобится много времени", - уверен в успехе мэр города.

Накануне он сообщил о ручных снегоуборочных устройствах для уборки снега в парках и скверах города.