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Происшествия29 декабря 2021 8:31

Грабитель с ножом обворовал три магазина в Великом Устюге

Его поймали и будут судить
Иван Чухнин
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Парню грозит реальный срок.

Парню грозит реальный срок.

Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Молодой человек в капюшоне и маске забирал деньги, алкоголь и сигареты. Он успел ограбить три торговые точки: заходил в магазин и, угрожая продавцу ножом, забирал из кассы наличные, и забирал товар.

Его поймала полиция. Это оказался 20-летний житель Великого Устюга.

«Во время нападения лицо неизвестного было скрыто маской и капюшоном. Ущерб составил порядка 60 тысяч рублей», — сообщает областное управление МВД РФ.

Полицейские задержали подозреваемого, когда тот ехал на машине со своими друзьями. В квартире, где он проживал, найдены похищенное и одежду, в которой он выходил на дело. Найден и нож, которым он угрожал.

Против молодого человека возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой». Оно уже направлено в суд.