Около двух тысяч вологжан претендует на 195 призов за прививку

30 декабря разыграют айфоны и другие призы среди привитой молодежи. Всего будет разыграно 195 призов, то есть получит подарок каждый 11: зарегистрировались, чтобы участвовать в конкурсе, более двух тысяч человек

Участвовать в акции «COVIDЛиквидация» могут вакцинированные жители Вологодской области от 18 до 35 лет.

«Поступило чуть больше двух тысяч заявок со всей области. Розыгрыш призов пройдет 30 декабря в 10:00 в прямом эфире в группе „Вологодская область“. Всего разыграем 195 призов, среди которых айфоны, умные станции, несколько видов наушников. Призов много!» — сообщили организаторы - областной центр «Содружество».