В Вологодской области горел детский сад. 17 детей и пять взрослых успели эвакуироваться, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Вологодской области. Пожар произошел утром 28 декабря в деревне Биряково Сокольского района.

В 9:19 загорелось в музыкальном зале местного детского сада.

Из здания срочно были выведены все люди, в том числе дети.

Как сообщает МЧС, самостоятельно эвакуировались 22 человека, в том числе 17 детей. Сотрудники сумели потушить возгорание до прибытия пожарных.

Огонь повредил внутреннюю отделку стены и потолка над обогревателями, а также изоляцию электропроводки. Причина возгорания - дефект одного из нагревательных приборов.