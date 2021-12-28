В Вологде открыли десятую электрозаправку

Фото со страницы мэра

В областном центре появилась 10-ая, юбилейная, электрозарядная станция для автомобилей. Об этом сообщил мэр Вологды Сергей Воропанов в соцсетях: "«Северная сбытовая компания» включилась в создание инфраструктуры для эклектического транспорта в Вологде. Первая станция, установленная энергетиками в регионе, у ТЦ Лента. Теперь здесь можно за 30 минут шопинга в торговом центре зарядить свой автомобиль".

Фото со страницы мэра

У новой ЭЗС два порта для быстрой зарядки - постоянный ток 50 и 60 кВт, и один порт для медленной зарядки до 22кВт. Юбилейная электрозарядная станция стала самой мощной в регионе. Кроме того, это уже четвертая быстрая зарядка постоянного тока в городе. В Екатеринбурге таких только три, а в Ростове-на-Дону - две. Мэр заметил, что сейчас в Вологде одновременно могут заряжаться сразу 15 электромобилей!