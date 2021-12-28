Умер многодетный вологжанин, задушивший женщину и скрывавшийся полгода в землянке

В Междуреченском районе Вологодской области мать 41-летнего вологжанина согласилась с прекращением уголовных дел в отношении сына по нереабилитирующему обстоятельству. Мужчина скончался в больнице ФСИН. Об этом сообщила пресс-служба судов Вологодской области.

У вологжанина на иждивении были четверо детей, он платил алименты троим. Однако не мог оказывать им помощь с июля 2020 года полгода он скрывался в лесу в замаскированной землянке, после того, как задушил на почве личной неприязни 54-летнюю знакомую в деревне Крапивино. С 23 сентября он был объявлен в розыск. На вологжанина были возбуждены уголовные дела об убийстве и неуплате алиментов. Его заключили под стражу с февраля 2021 года.

Защитник и гособвинитель не возражали прекращению дела. Постановление еще может быть обжаловано.