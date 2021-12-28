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Происшествия28 декабря 2021 13:41

В Вологде 11-летнего мальчика нашел пёс Центавр

Мальчик не вернулся из школы домой и решил заночевать в подъезде
Евдокия САХАРОВА
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В Вологде 11-летний школьник не вернулся домой после уроков. Мать мальчика позвонила в полицию. На место выехала следственно-оперативная группа: инспектор-кинолог старшина полиции Леонид Антонов и его напарник - бельгийская овчарка по кличке Центавр. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Вологодской области.

Центавр быстро унюхал ребенка и повел полицейского к дому на улице Луначарского. Там на верхнем этаже, прямо на лестничной площадке спал пропавший ребенок. Свой поступок мальчик не объяснил. С ним и мамой инспектор по делам несовершеннолетних провела профилактическую беседу.