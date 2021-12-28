Нетрезвый череповчанин поиграл в кассира в супермаркете Вологды

В Вологде 28 декабря в три часа ночи поступил тревожный сигнал из круглосуточного магазина на улице Зосимовской. Нетрезвый покупатель начал самостоятельно пробивать товар в кассовой зоне.

Мужчина зашел на место продавца, а вот покидать его не спешил. На просьбы сотрудников супермаркета покупатель отреагировал агрессивно: начал оскорблять окружающих, а потом и вовсе напал на охранника. Пришлось вызвать Росгвардию - об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как выяснилось, мужчина оказался 36-летним уроженцем Череповца. Хулиган пояснил, что всего лишь хотел помочь кассиру поскорее пробить товар на кассе.