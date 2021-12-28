Сиротам Вологодчины увеличат площадь жилья

Губернатор Вологодской области предложил увеличить площадь предоставляемого детям-сиротам жилья с 36 квадратных метров 45. Депутаты ЗСО 28 декабря поддержали инициативу главы региона. Об этом сообщила пресс-служба Правительства области.

По мнению заместителя губернатора Эдуарда Зайнака, увеличение площади повысит интерес продавцов жилья и застройщиков: "Принятые изменения существенно облегчат процесс отбора, приобретения и строительства жилья для них. И очередь по выделению жилья будет двигаться значительно быстрее". Квартира для сирот может быть как однокомнатной, так и двухкомнатной.

Сейчас в очереди на жилье из детей-сирот и приравненных к ним категорий числится более 2 тысяч вологжан. В трехлетний период обеспечить жилплощадью смогут 1723 человека: в 2022 году — 532 человека, в 2023 году — 583 человека и в 2024 году — 608 человек.