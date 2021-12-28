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Общество28 декабря 2021 10:11

Череповец отказался от тяжелой техники для уборки снега в парках

Коммунальщики закупили снегоуборщики
Иван Чухнин
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Такая техника - замена десяти лопатам.

Такая техника - замена десяти лопатам.

В Череповце отказываются от тяжелой техники для уборки снега в парках. Их начали убирать по-новому. Для этого коммунальщики закупили ручные снегоуборщики.

Мэр Череповца Вадим Германов пишет: «Этой весной мы с грустью смотрели на газоны парков, павшие жертвой зимней уборки. Здесь дорожки уже, чем колесная колея тракторов, да и радиусы поворотов такие, что техника в них совсем не вписывается».

Поэтому «Спецавтотранс» закупил ручные снегоуборщики, которые без ущерба для благоустройства чистят прогулочные зоны.

Их уже испробовали для снегоуборочных работ: декабрьские снегопады разгребали с их помощью. Производительность техники в десятки раз выше, чем у человека с лопатой. Так что и работать и гулять в зимних парках стало приятнее.