Власти "бюджетненько" пытаются заинтересовать вологжан в вакцинации

Власти задумались - как мотивировать тех, кто еще не привился, сделать этот шаг. Уровень вакцинации падает, впрочем. как и заболеваемость. И это не устраивает власти. Начальник департамента здравоохранения Алексей Плотников: «Мы продолжим в феврале раздачу бесплатных билетов на мероприятия «Культурного вторника». Также принято решение пригласить «звезд» «Дискотеки 90-ых» для среднего поколения. Концерты будут приурочены к 23 февраля и 8 марта. Бесплатные билеты получат все, кто пройдет вакцинацию. Для ветеранов также организуем выступления местных коллективов в ДК. Для дачников будет актуальна вакцинация от клещевого энцефалита. Сейчас укол платный, но после прививки от коронавируса он будет сделан бесплатно. С департаментом образования ведем переговоры о пролонгированные выплат размером 1 000 рублей для учащихся техникумов, училищ и вузов».

Вологжане по-разному относятся к подобным инициативам. Некоторые довольны подарками, а кто-то и ворчит, считая, что слишком "бюджетненько".