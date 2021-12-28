Волонтеры просят помощи для пса Гриши с необычными зубами

Пес ждет помощи.

В Череповце волонтеры ищут способ помочь собаке, найденной на свалке. У нее необычная патология. Собаке - около двух лет год, сообщает представители «СПАС». Пса вместе с собратом забрали с городской свалки в Новых Углах. Тогда у них совсем не было зубов.

По словам Юлии Ветровой, в одно время у щенков пропал аппетит, загноились глаза. Оказалось,у них патология: зубы растут не наружу, а внутрь десны: "Зубы росли во внутрь десны и разрастались там огромными шариками, как кораллы. Из-за этого и были у него такие проблемы. Часть зубов (самых больших) удалили. И Гришенька почти сразу стал чувствовать себя лучше, опухоль спадала. Но спустя чуть больше, чем полгода стало все повторяться, только на этот раз видимо боли настолько сильные, что Гришенька, который всегда отличался отменным аппетитом, почти перестал есть, стал каким то испуганным, в глазенках боль и тревога. Свозили к врачу, остальные зубы стали так же разрастаться, часть удалили, но предстоит еще операция (возможно не одна)..."

В Череповце обратились за помощи ко всем неравнодушным - может, кто-то с таким сталкивался. Как пишут волонтеры на страничке группы приюта «СПАС» во «ВКонтакте», "Нам тут "добрые" люди посоветовали усыпить его и не мучиться ни самим, ни его. Значит все так просто? Если у вас болят зубы, то просто можно усыпить? не лечить? а зачем мучить? Это как то не в наших правилах - сдаваться..."

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