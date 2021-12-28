В Вологодской области снижается количество ковидных коек

В Вологодской области происходит сокращение ковидных коек. Останется еще на 200 коек меньше - 1285.

Как заявил первый замгубернатора Антон Кольцов, в стационарах области находится 807 человек, уровень госпитализации снизился на 12,7%, занято чуть больше 53% коечного фонда.

Сотню коек решено сократить в трех медучреждениях Вологды, а в Череповце 100 «ковидных» мест уберут в городском родильном доме – в нем останется 150 коек.

Всего в Череповце останется 600 коек для пациентов с коронавирусом, в Вологде – 605, в Великом Устюге – 80. 37% из них будут свободны.