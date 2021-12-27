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Происшествия27 декабря 2021 13:25

Борец за свободу сожителя получила срок на родине Деда Мороза

Она боялась, что участковый его изобъет
Иван Чухнин
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Женщина хотела спасти сожителя от побоев участкового.

Женщина хотела спасти сожителя от побоев участкового.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На родине Деда Мороза вынесли приговор 48-летней женщине - она сделала ложное сообщение о готовящемся взрыве.

Инцидент произошел 7 сентября. Женщина с утра была дома на улице Дежнева выпивши. Она позвонила в полицию и сообщила, что готовит взрыв местного здания ОМВД.

К женщине пришли с проверкой, но взрывчатых веществ и взрывных устройств у нее не обнаружили.

Женщина протрезвела и вину признала. Она рассказала, что устроила "цирк" из-за переживаний за любимого: в тот день участковый-полицейский по сообщению соседки забрал ее сожителя в отделение и пообещал применить к нему физическую силу.

«Поскольку в течение часа сожитель не вернулся, она позвонила в ИВС, где его не было. Будучи недовольной сложившейся ситуацией, она набрала 02 и сказала, что придет в отдел МВД и взорвет бомбу, если ее сожителя не отпустят домой или в отношении него применят насилие. Она понимала, что сообщает ложные сведения, так как бомбы у нее не было, что-либо взрывать она не собиралась. Она хотела напугать участкового, чтобы тот не бил сожителя», - сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

В итоге суд назначил борцу за свободу сожителя 1 год лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.