Охотоведы спасли от своры собак молодого кабана

Фото: База Уфтюга, ВКонтакте.

Охотники в Усть-Кубинском районе спасли кабаненка. Ему даже дали имя. Однако, домашним поросенком ему быть не позволят.

На охотничьей базе "Уфтюга" появился новый обитатель. Молодой кабан попал в беду: на него напали собаки. На его счастье, рядом оказались охотники.

Животное было истощено и измотано. Поэтому решили его изловить, полечить, подкормить и выпустить на свободу.

«Мы спасли его от бродячих собак, за которыми никто не следит. Безалаберные хозяева отпускают своих собак с привязи и без присмотра, что категорически запрещено. В особенности охотничьих собак ни в коем случае нельзя отпускать далеко от хозяина, так как они являются орудием охоты», — предупреждают владельцев собак в паблике «База Уфтюга».

Сейчас кабанчик проходит реабилитацию после пережитых стрессов, скитаний и преследований. Животному придумали имя - Тишка.

«Истощённого кабанчика мы подкормим и выпустим обратно в стадо», — сообщают устьяне.