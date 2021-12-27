Этап Кубка мира по гонкам на собаках пройдет в Тотемском районе

Фото: Школа путешественников имени Федора Конюхова, ВКонтакте.

В Тотемском районе пройдет этап Кубка мира по гонкам на собаках. Район готовится к приезду спортсменов и болельщиков.

Соревнования проводятся уже на протяжении нескольких лет. Не станет исключением и этот год. Этап Кубка мира «Русский север» планируется провести 4-6 февраля 2022 года. Базой престижных соревнований стала Школа путешественников Фёдора Конюхова.

В Тотемском районе состоялся оргкомитет состязаний, где обсудили предстоящие задачи. Уже в окрестностях Школы путешественников проводилась планировка основания трассы. Кстати, обычно участники гонок отмечают качественную подготовку трасс.

Решено, что будет действовать фотозона для съемок с собаками, а также организовано катание гостей на собачьих упряжках. Будет работать полевая кухня с обязательными кашей, чаем и пирожками. Определено место для стоянки автомобилей: у Советской школы.

Напомним, в прошлом году на территории Школы путешественника Фёдора Конюхова в Тотемском районе прошёл этап Кубка мира по ездовому спорту. В состязаниях приняли участие порядка 100 спортсменов и 600 собак. Гонка проходила в три этапа в течение двух дней.