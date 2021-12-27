Бесплатные автобусы будут ходить в новогоднюю ночь в Вологде

В новогоднюю ночь в Вологде будет ходить бесплатный общественный

транспорт. Ранее сайт КП-Вологда сообщал, что такая традиция много лет действует в Череповце.

Мэр Вологды Сергей Воропанов сообщил: бесплатный транспорт будет ходить с 0:30 до 5 утра 1 января по шести маршрутам.

И это произойдет, несмотря на то, массовых гуляний в центре, на площади Революции не будет. "Вологжане, конечно, поедут в гости друг к другу.

Поэтому мы приняли решение – пустить в новогоднюю ночь бесплатный общественный транспорт. Он будет ходить по шести маршрутам, продуманным таким образом, чтобы жители могли добраться в центр из любого микрорайона и обратно. Но неизменным остается правило- в автобусах необходимо соблюдать масочный режим», - пояснил мэр Вологды Сергей Воропанов.

Автобусы будут курсировать по следующим маршрутам:

№ 1 «Лоста – ВоГУ»: Лоста –Козленская – Герцена – Левичева (в обратном направлении Рабочая) – Предтеченская - Зосимовская

№ 6 «Дальняя – Больничный комплекс»: Дальняя – Северная – Прокатова – Предтеченская – Герцена - Зосимовская – пл. Бабушкина - Пошехонское шоссе

№ 8 «Лукьяново – Центр»: Вологодская – Кувшиновская – Луначарского –Клубова – Залинейная - путепровод в створе Белозерского шоссе – пр.Победы – Торговая пл.

№ 15 «Южный мкр. – Архангельская»: Окружное ш. – Ленинградская –Октябрьская – Герцена – М.Конева

№ 16 «ВПЗ – Центр»: Ильюшина – Окружное ш. – Панкратова – Петина –Ленинградская – пр. Победы –Торговая пл.

№ 28 «Прилуки - Центр»: Железнодорожная – Чернышевского – С. Орлова – Мира –пр. Победы – Торговая пл.

На каждом маршруте будет работать лишь один автобус.