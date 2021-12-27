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Происшествия27 декабря 2021 8:11

В Череповце под автомобилем обнаружили гранату

На место выезжали спецслужбы
Иван Чухнин
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В Череповце под машиной обнаружена граната. На место выезжали бойцы Росгвардии.

Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Вологодской области.

Позвонил силовикам бдительный череповчанин. Он увидел, что под одной из машин, припаркованных во дворе дома 133 по проспекту Победы, находится нечто похожее на гранату.

Территория вокруг автомобиля была срочно оцеплена. Специалисты группы разминирования череповецкого ОМОНа осмотрели находку. По их словам, это страйкбольная граната, она выполнена под ручную гранату Ф1.

Росгвардейцы передали ее полицейским.