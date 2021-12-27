Стало известно как будут работать учреждения здравоохранения в новогодние каникулы на Вологодчине

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Начальник областного департамента здравоохранения Алексей Плотников рассказал о графике работы медицинских учреждений в новогодние каникулы.

По его словам, главным врачам поликлиник области рекомендовано 31 декабря 2021 года, 1 и 7 января 2022 года утвердить выходными днями. Однако если возникнет рост заболеваемости, то будут работать дежурные врачи во всех поликлиниках Вологды и Череповца.

"Работа 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 января 2022 года организуется с 9.00 до 15.00 согласно графику каждой медицинской организации. В графиках обозначены режим работы врачей-специалистов, лаборатории, рентгенологических, диагностических кабинетов и работа врачебной комиссии для решения лечебных и административных вопросов", - заверил Алексей Плотников. - Неотложная помощь будет оказываться в часы работы поликлиник, экстренная – круглосуточно.

Прививочные пункты будут работать 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9 января с 10 до 15 часов. Медицинскую помощь в круглосуточных стационарах и моногоспиталях будут оказывать в штатном режиме.

Плановую медицинскую помощь начнут оказывать только после праздников.

«Стационары будут работать круглосуточно, как обычно. Госпитализация плановых пациентов начнется с 10 января. Моногоспитали будут работать в штатном режиме. В аптеках и медорганизациях есть запас лекарств. Создан запас средств индивидуальной защиты на семь недель», - отметил начальник депздрава.

Правда, с 9 декабря 2021 года до 1 февраля 2022 года в связи с высокой туристической активностью в Великоустюгском районе пациенты с коронавирусной инфекцией из Никольского и Кичменгско-Городецкого районов будут доставляться в моногоспиталь Вологды.