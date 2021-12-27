Пятилетняя иномарка сгорела в Череповце

Огонь повредил автомобиль.

Пятилетняя иномарка горела в Череповце. ЧП случилось 26 декабря днем - звонок поступил в 11 часов 37 минут. Горел автомобиль Volkswagen Caddy по адресу : г. Череповец, СНТ «ЧМХС 1», 3-й причал. Средство передвижения 2016 года выпуска. В результате пожара выгорел около 1,5 квадратных метров: сгорел двигательный отсек, повреждено переднее лобовое стекло и лакокрасочное покрытие передних крыльев. Причина: неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства. На место выезжала пожарная машина. 4 человека личного состава.