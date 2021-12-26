Вологжанка на малолитражке напоролась на отбойник на трассе М-8

Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В Вологодском районе в воскресенье, 26 декабря, около двух часов дня произошло ДТП на 447 километре автодороги «Москва-Архангельск». Об инциденте сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

На трассе М-8 46-летняя женщина не справилась с управлением. В результате ее компактный автомобиль "Хендай Гетц" влетел в металлический отбойник.

Медики доставили автоледи в больницу в областном центре. Женщина получила травмы. Обстоятельства произошедшего уточняются сотрудниками ГИБДД.