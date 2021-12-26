Нетрезвый череповчанин устроил балаган в магазине

В Череповце в минувшую субботу, 25 декабря, сотрудники Росгвардии остановили неадекватного мужчину в одном из супермаркетов города. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

Сотрудникам вневедомственной охраны около 11 часов вечера поступил вызов из супермаркета на улице Архангельской. Прибыв на место, правоохранители обнаружили нетрезвого мужчину, который без повода грязно ругался, приставал к продавцам и мешал их работе.

При виде охраны мужчина пустился наутек, но безуспешно. Тогда череповчанин продолжил сыпать обсценной лексикой, но уже в сторону Росгвардии, а потом и вовсе попытался развязать с ними драку. В результате, личность 35-летнего местного жителя была установлена. Пояснить причину своего поведения он не смог. Нарушителя доставили в отдел для дальнейшего разбирательства.