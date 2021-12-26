Под Вологдой кроссовер влетел на встречке под лесовоз

Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В минувшую субботу, 25 декабря, около полудня произошла страшная авария в Вологодском районе. На дороге «Подъезд к поселку Федотово» кроссовер влетел под грузовик.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Вологодской области, 48-летний водитель за рулем «Митсубиши Аутлендер» не справился с управлением. Машину вынесло на встречку прямо под колеса грузового Вольво - пустого лесовоза.

В результате тяжело пострадал водитель кроссовера, его доставили в реанимацию. По предварительной информации, причиной аварии могла стать высокая скорость Митсубиши.