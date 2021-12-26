Череповецкая сотрудница банка не дала пенсионеру снять деньги для мошенников

Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В Череповце правоохранители наградили неравнодушную сотрудницу банка на проспекте Победы. Девушка не позволила пенсионеру снять со своих счетов 500 тысяч рублей: ее насторожило, что нервничающий мужчина постоянно разговаривал с кем-то по телефону.

Как сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области, в начале недели череповчанин захотел снять со своих счетов все сбережения - 500 тысяч рублей. Сотрудница банка решила узнать причину: пенсионер ответил, что деньги нужны на лечение.

Девушка вызвала полицейских. Им удалось выяснить, что по телефону звонили якобы из "Главного Управления города Москвы" и еще одной похожей организации. Дистанционные мошенники убедили свою жертву в том, что нужно срочно спасать сбережения, а именно перевести их на особый сохранный счет. Череповецким полицейским удалось объяснить пенсионеру, что он попался в классическую схему обмана.

К счастью, преступление удалось предотвратить. Череповчанка получила грамоту за активную гражданскую позицию.