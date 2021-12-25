ВАЗ попал под лесовоз под Соколом, водитель погиб

В результате столкновения один человек погиб, двое получили травмы. Фото: пресс-служба областного УМВД.

24 декабря около 17:30 на 3 километре южного подъезда к Соколу произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной версии, мужчина, примерно 25-ти лет, его личность устанавливается, на ВАЗ-2113, двигаясь со стороны Сокола в сторону автодороги М-8 «Москва-Архангельск», не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там двигался лесовоз Скания под управлением мужчины 1983 г.р..

В результате столкновения водитель легковушки погиб, два его пассажира - мужчины, их личности устанавливаются, были госпитализированы в тяжелом состоянии. Обстоятельства ДТП устанавливаются.