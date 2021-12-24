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Происшествия24 декабря 2021 18:23

Две малышки погибли в Вологодской области на пожаре

Подробности трагедии устанавливаются
Иван Чухнин
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Пожарные прибыли на место, когда дом был в огне.

Пожарные прибыли на место, когда дом был в огне.

Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В огне сгорели дети. ЧП произошло в Вожегодском районе. О ЧП сообщает ГУ МЧС области: 24 декабря в 16 часов 7 минут поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме на улице Северной в посёлке Вожега.

Пожар увидели поздно: на момент прибытия пожарно-спасательных подразделений наблюдалось открытое горение дома и кровли. Около 18 часов открытое горение было ликвидировано, началась ликвидация последствий.

Как выяснилось, погибли две девочки 2018 и 2020 годов рождения. Причина случившегося устанавливается.

На месте работали 20 пожарных, 10 единиц техники.

МЧС предупреждает: будьте внимательны и осторожны с огнём, не допускайте перекала печей, следите за состоянием электропроводки. Не оставляйте детей без присмотра.