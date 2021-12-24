Судимый гражданин взял в аренду и сразу же продал дорогостоящий инструмент

В Череповце мужчина исчез вместе с дорогостоящим инструментом. Его искала полиция.

Как сообщает пресс-служба УМВД области, в дежурную часть полиции обратился представитель фирмы, занимающейся строительством. Он сообщил, что заключил договор аренды с одним из жителей города металлургов: предприятие предоставило в пользование череповчанину паркетно-шлифовочную машину на один день. Однако мужчина пропал вместе с инструментом. Сумма ущерба составила 126 тысяч рублей.

Полиция начала поиски и вскоре вышла на злоумышленника. Предприимчивым вором оказался ранее неоднократно судимый местный житель 1989 года рождения. В беседе с правоохранителями он дал признательные показания. Оказывается, сразу же после оформления документов он сбыл технику за 20 тысяч рублей.

Уголовное дело против него возбуждено по ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.