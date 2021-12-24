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Происшествия24 декабря 2021 12:20

Под Верховажьем ВАЗ врезался в КАМАЗ: погиб молодой водитель, тяжело пострадала девушка

Легковушка вылетела на встречную полосу
Евдокия САХАРОВА
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Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В Верховажском районе сегодня, 24 декабря, около полудня произошло смертельное ДТП на 27 км трассы Верховажье – Нижняя Коленьга. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

По предварительной информации, 19-летний юноша управлял автомобилем ВАЗ-21083 и допустил выезд на полосу встречного движения. Там и произошло столкновение с КАМАЗом. За рулем находился 57-летний мужчина.

Молодой водитель легковушки погиб, 18-летнюю пассажирку госпитализировали в тяжёлом состоянии. Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.

Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области