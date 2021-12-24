Полицейский спас истекающую кровью вологжанку

Фото УМВД по Вологодской области: Дмитрий Куваев.

Вологжанин благодарит сотрудника ГИБДД - тот спас жизнь его жене. На имя начальника УМВД России по Вологодской области генерал-майора полиции Виктора Пестерева поступило письмо со словами благодарности сотруднику отдельной роты ДПС ГИБДД Дмитрию Куваеву. Вологжанин сообщил, что вечером он вернулся с работы и увидел свою жену истекающую кровью. Ранее женщина перенесла полостную операцию. Надежды на скорую не было, поэтому он сам повез жену в медучреждение.

В пути он понял, что в городе пробки, поездка затягивалась, а на счету была каждая минута. Увидев на улице Горького патрульный авто ДПС, вологжанин обратился за помощью к ним. Женщину перенесли в служебную машину...

Благодаря быстрым действиям полицейских, женщине была оказана своевременная медицинская помощь. «Прошу Вас поощрить лейтенанта полиции Куваева, так как считаю, что он оказал непосредственное участие в спасении жизни моей жены», - пишет благодарный мужчина.