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Общество24 декабря 2021 11:45

Череповчанам в новогоднюю ночь подарят бесплатный проезд на автобусах

Такая традиция существует уже несколько лет
Иван Чухнин
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Проезд на автобусах в Череповце в новогоднюю ночь будет бесплатным. Это традиция и несмотря ни на что ее не хотят прерывать.

Подарок делает автоколонна №1456. Со ссылкой на слова главного инженера Алексея Кувалкова сообщает официальный сайт Череповца. Однако расписание, маршруты пока обсуждаются и будут обнародованы позже.

Напомним, череповецкие транспортники креативят, чтобы украсить жизнь горожанам и разнообразить ее себе. Так, за рулем 18 автобусов можно увидеть Деда Мороза или Снегурочку. В городе металлургов ходят автобусы, празднично украшенные гирляндами.

И в салоне - не без новогодних изысков, там появились красочные наклейки.